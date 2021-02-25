«Зенит-Казань» обыграл польскую «Скру» в первом матче 1/4 финала ЛЧ

«Зенит-Казань» на выезде обыграл польскую «Скру» (3:1) в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов по волейболу.

Казанцы с трудом взяли первую партию усилиями Максима Михайлова, успевшего набрать 7 очков. Во втором сете поляки уверенно довели игру до локальной победы — 25:19. После этого команда Владимира Алекно смогла собраться, вырвав третью партию.

В четвертом сете казанцы в двух атаках подряд справились с блокирующим «Скры» Каролем Клосом, ответив ударами Александра Волкова и Михайлова. Последний также сделал эйс и практически снял вопросы о победителе матча.

Лучшим по набранным очкам в составе казанского «Зенита» стал Бартош Беднож, в активе которого 22 балла. С 70%-ной реализацией атак Михайлов сумел набрать 21 очко за игру.

Благодаря победе в четырех партиях «Зенит-Казань» создал хороший задел перед ответной игрой в Казани. Дома команде Алекно достаточно взять два сета, чтобы пройти в полуфинал турнира. Если «Скра» победит со счетом 3:1 или 3:0, то будет назначен золотой сет до 15 очков.

В Казани соперники сыграют 4 марта, начало встречи — в 18.00 мск.

Напомним, что в прошлом сезоне казанская команда не смогла выйти из группы, заняв третье место в квартете С. Тогда в четвертьфинал вышел польский клуб «Ястшембски-Венгель», но турнир был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.

Ранее в столице Татарстана «Зенит-Казань» в последнем туре группового этапа обыграл словенскую «Любляну».

«Скра» (Польша) — «Зенит-Казань» (Россия) — 1:3 (23:25, 25:19, 23:25, 19:25).