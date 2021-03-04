Алена Косторная может вернуться в группу Этери Тутберидзе

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная может вернуться в группу тренера Этери Тутберидзе.

По данным различных источников, фигуристка прекратила сотрудничество с академией Евгения Плющенко в одностороннем порядке. Такое решение спортсменка приняла после посещения отделения «Хрустальный» в школе «Самбо-70», где работает Тутберидзе.

Информацию о возможном переходе подтвердил директор школы Ринат Лайшев. По его словам, окончательное решение примут тренеры группы.

«Желание исходит от Алены. На меня она не выходила, они все решают с Этери Георгиевной. Как Тутберидзе решит, так все и будет. А я, как руководитель организации, буду только рад, если девочки будут воссоединяться», — сказал Лайшев.

Ренат Лайшев. Фото: vk.com/renatlayshev

Сама фигуристка отказалась комментировать слухи.

«Я ничего подтверждать или опровергать не буду. Просто не обсуждаю эту тему», — сказала Косторная.

О переходе может быть объявлено официально уже в четверг.

Напомним, Косторная ушла из группы Тутберидзе летом прошлого года, перейдя в академию Плющенко.

Под руководством нового тренера фигуристка потеряла ведущие позиции на турнирах по фигурному катанию. В финале Кубка России Косторная стала лишь шестой и не попала в основной состав сборной страны на чемпионате мира в Стокгольме. Сразу после турнира Плющенко назвал другую свою подопечную Александру Трусову лучшей фигуристкой мира.

Ранее к Этери Тутберидзе вернулась чемпионка мира Евгения Медведева, у которой не получилась работа с канадцем Брайаном Орсером.

О том, почему Плющенко стал главным отрицательным героем прошедшей зимы, читайте в материале «Реального времени».