Косторная ушла от Тутберидзе к Плющенко, Этери выступила с заявлением

Действующая чемпионка Европы и победительница Мирового гран-при по фигурному катанию Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе и присоединится к команде Евгения Плющенко. Об этом тренер сама сообщила в своем Instagram-аккаунте:

— Они приходят к нам милые, добрые, с открытым взглядом. Проходит время, мы добиваеся колоссальных результатов. А дальше... Такое ощущение, что внешний мир влияет на наших добрых и милых. Появляются все новые и новые условия для дальнейшей работы (как повышение платы за любовь).

Когда-то Липницкая выдвинула требование не выходить на лед с Медведевой. Мы постарались удовлетворить запрос — не помогло. Потом Женя уже сама отказалась кататься с Алиной Загитовой. И вот сейчас от Алены Косторной мы получили целый список девочек нон грата. На этом мы с ней и расстались, — написала Тутберидзе.

Напомним, что в мае из группы Этери в группу Плющенко ушла Александра Трусова. Сейчас в команде из знаменитого трио Тутберидзе осталась только Анна Щербакова. Продолжает подготовку к сезону и Алина Загитова, которая находится в статусе приостановившей карьеру.

Также Тутберидзе сообщила, что в ее группе не будут изменены принципы подготовки спортсменов:

— Мы все делаем правильно. Уверена, что среди тех, кто с нами есть и цельные, верные, устойчивые к внешним раздражителям.

Позже в комментариях тренер добавила, что Косторная договорилась с академией Плющенко еще в мае.