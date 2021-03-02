Плющенко назвал Трусову сильнейшей фигуристкой в мире

Тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко считает свою подопечную Александру Трусову сильнейшей фигуристкой в мире. Об этом он заявил в интервью Олимпийскому каналу.

«Пять четверных Трусовой в Пекине? Почему нет? Это ее мечта, ее цель. А теперь это и моя цель. Она очень талантливая и атлетичная фигуристка. Я считаю, что даже, пожалуй, сильнейшая в мире», — сказал Плющенко.

Специалист также уверен, что Трусова превосходит его в некоторых элементах мастерства.

«Саша точно в чем-то меня превосходит. Например, я никогда не исполнял четверной лутц в произвольной программе. Попробовал однажды, но упал. А Саша делала это уже не раз. Четверной сальхов я исполнял на соревнованиях только один раз, а для нее это ерунда. Четверной флип? Опять-таки, никогда не делал на соревнованиях, только на тренировках. Она делает свои прыжки на скорости, они высокие — это что-то потрясающее, конечно», — сказал Плющенко.

Трусова является единственной в мире двукратной чемпионкой мира среди юниоров (2018, 2019). На взрослом уровне не выиграла ни одного соревнования. В нынешнем сезоне она стала третьей на чемпионате России, уступив по сумме баллов Анне Щербаковой и Камиле Валиевой. При этом финал пропустила чемпионка Европы Алена Косторная.

В группу тренера Плющенко спортсменка перешла по окончании прошлого сезона, после четырех лет работы с Этери Тутберидзе.

Ранее Трусова вошла в окончательный состав сборной России на чемпионат мира в Стокгольме. Подробнее о составе национальной команды читайте в материале «Реального времени».