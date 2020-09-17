Медведева вернулась к Тутберидзе: теперь мы видели всё!

С 18 по 22 сентября в Сызрани пройдет первый этап Кубка России по фигурному катанию. Среди его участниц будет и Евгения Медведева, которая решила вернуться в тренировочную группу Этери Тутберидзе. Спортивный обозреватель «Реального времени» Джаудат Абдуллин размышляет о мотивации, побудившей двукратную чемпионку мира пойти на этот шаг, и о его возможных последствиях.

Пора уже вернуться к спортивной составляющей



Нынешнее межсезонье в фигурном катании внушает опасение за собственно стартующий сезон. Хватит ли эмоций у любителей этого вида спорта для того, чтобы пережить первые прокаты начавшей падать, как Пизанская башня, Алены Косторной, поменявшей тренера и программы Александры Трусовой, перешедшего от «мамочки» Валентины Чеботаревой к профессору Алексею Мишину Михаила Коляды? Выдержит ли интернет терабайты комментариев по поводу возвращения Евгении Медведевой к ее прежней наставнице Этери Тутберидзе, в один момент перекрывшего все предыдущие переходы этого лета?

А как еще могла поступить Медведева? Начинаем перебирать варианты. Сидеть за океаном контрпродуктивно при нынешней ситуации, когда границы закрываются на замок, международный сезон сворачивается быстрее скисшего молока и Америка может предложить Евгении только два этапа Гран-при (тоже под вопросом) и чемпионат четырех континентов. Европейский календарь выглядит привлекательнее тем, что есть где и с кем соревноваться. К тому же, от тренировочной практики в «Крикет клабе» трудно было бы отказаться, если бы он дарил только положительные эмоции — а это не так. Одно достойное выступление, ознаменовавшее бронзовые медали чемпионата мира 2019 года, за два года работы само по себе вызывает вопрос, а в нынешней ситуации ответ: пора возвращаться.

А как еще могла поступить Медведева? Фото instagram.com/jmedvedevaj

Вообще, наша вера в магию заграничных тренеров уже должна закончиться. Во всяком случае, в тех видах спорта, где были сильны советские тренеры, школа и традиции. Все, чему могли научиться, мы научились еще во времена Советского Союза, не гнушаясь приглашать иностранных наставников. К примеру, Ирину Роднину, как и ее более опытных подруг, тренировали чехословацкие тренеры муж и жена Балун. А дальше сами-сами, постепенно начиная выигрывать все, что только возможно. Были совершенно уникальные примеры, когда из баскетболисток, гандболисток, лыжниц за два года была собрана сборная страны, завоевавшая бронзу чемпионата мира по хоккею на траве. Из футболистов, теннисистов и игроков в хоккей с мячом мы создали «красную машину» по хоккею с шайбой. Освоив синхронное плавание, уже после того, как оно дебютировало на чемпионатах мира, мы за последние 20 лет стали всепобеждающей сборной, используя опыт тренеров еще советской школы.

Да, в 90-е годы многие наставники уехали за рубеж, да, была дискредитация советского опыта, то ли специальная, то ли намеренная, благодаря которой во многие виды спорта пришли иностранные гуру. И что? Даже самые успешные из них (волейболист Джованни Капрара, футболист Гус Хиддинк, хоккеист Боб Хартли) добивались успехов в первые годы своей работы, просто раскрепостив подопечных, подготовленных местными наставниками. А когда вопрос переходил в плоскость ежедневной рутинной работы, результаты у них были, прямо скажем, не блестящие.

Чем иностранцы лучше?

Какого прорыва достиг в нашем биатлоне Вольфганг Пихлер? Или же что дала нашему плаванию работа ведущих спортсменов в группе американца Дэвида Сало? Юлия Ефимова была и продолжает оставаться в числе лидеров мирового брасса, а как спрогрессировали ее коллеги по группе Никита Лобинцев, Яна Мартынова и остальные? Нынешняя звездная команда российского плавания — это целиком и полностью заслуга доморощенных наставников: Рылов, Колесников, Минаков, Чупков, Гринев, который в итоге начал стабильно опережать тренирующегося в Америке Морозова.

Если и есть результаты, то в группах тех иностранных тренеров, которые работают здесь в коллективе с российскими наставниками, как дзюдоист Эцио Гамба, но тут стоит отметить, что итальянец не только остался жить в России, но и взял гражданство страны, со сборной которой добился блестящих успехов. Как лыжники Крамер, Кнауте, гребец Спарклин, баскетболист Дэвид Блатт.

Итальянец не только остался жить в России, но и взял гражданство страны, со сборной которой добился блестящих успехов. Фото kremlin.ru

Это ничуть не камень в огород тех иностранных тренеров, которые приезжают в Россию, представляя виды спорта, где мы заметно отстаем. Но фигурное катание никак к ним не относилось. Даже в единственной дисциплине, где мы никак не могли добиться успехов во времена СССР, женской одиночке, у нас сейчас работают тренер олимпийской чемпионки Елена Буянова, тренер чемпионки мира Алексей Мишин, наконец, сама Тутберидзе, которая в работе с девушками явно опережала Брайана Орсера, добившегося блестящих успехов с Юдзуру Ханью и Хавьером Фернандесом и уже в далеком в прошлом — с Ким Юн А.

Поэтому сам выбор в его пользу выглядел необоснованным. Но так захотелось Евгении… Уехать в Канаду, осуществить свои мечты по новому прорыву в плане постижения фигурного катания. Однако прорыв, если и случился, касался исключительно амуниции.

Из кого можно было выбирать?

Контрольные прокаты Медведевой в прошлый уикенд оставили неоднозначное впечатление. Ну, то есть, неудачи с прыжками могут быть объяснены тем, что «это не день Бекхэма», но очевидно, что Евгении просто не хватало сил докатывать произвольную. Тренироваться на расстоянии тяжело, Медведева так и не сумела «влезть в шкуру» Нэйтана Чена, который делает это большую часть своей взрослой карьеры. Оставалось призадуматься над тем, где тренироваться в России, где, по сути, три школы можно признать соответствующими ее уровню. ЦСКА уже насыщен спортсменами высокого класса. У Буйновой из группы ушел Сергей Воронов, который решил начать тренерскую карьеру, но зато есть Артур Даниелян, перспективная Лиза Осокина, у Светланы Соколовской завершила карьеру Мария Сотскова, но есть свои «траблы» с Александром Самариным. Представить, что обе взвалили бы на себя дополнительную ношу, которая в одиночку перевесила бы уже имеющуюся, — практически бредовая затея. Уж лучше синица в руках, чем «новичок» уровня Медведевой в группе.

Глава федерации фигурного катания Санкт-Петербурга Сергей Чопозов озвучил предметный интерес к Медведевой, возникший после контрольных прокатов, но, опять же, не приоткрыл секрет, кто бы взял на себя смелость работы с чемпионкой. В городе на Неве есть перспективная группа Евгения Рукавицына, но он, в кои-то веки вышедший на высочайший уровень в работе с Дмитрием Алиевым и Макаром Игнатовым, будет сосредоточен на них. Тот случай, когда Константин Меньшов катался, чтобы понравиться Марии Артемьевой, а она, в свою очередь, ему, сейчас в группе недопустим: там настрой на достижение высокого результата. Помимо этого, группа базируется в Питере, как и Алексей Мишин. У него можно было бы поработать, в компании подруги Евгении — Елизаветы Туктамышевой, но профессору уже скоро 80, и он взялся восстанавливать карьеру Михаила Коляды, да еще Софья Самодурова, нынешний уровень которой сопоставим с медведевским, не сказала последнего слова. Тоже — не вариант.

Оставалось призадуматься над тем, где тренироваться в России, где, по сути, три школы можно признать соответствующими ее уровню. Фото instagram.com/jmedvedevaj

Инна Гончаренко не выдержала двух последовательных ударов судьбы от Елены Радионовой и Максима Ковтуна и ушла из профессии. «Условный» Сочи с «условным» Урмановым мог бы возникнуть как вариант, если бы ранее там удалось реанимировать Юлию Липницкую, но секрет Тутберидзе-тим еще и в том, что из тех, кто оттуда уходил, никто так и не блеснул. За исключением Алины Загитовой, которая уходила и вернулась, когда в одной руке у нее был прощальный букет, а в другой — билет на поезд в Ижевск.

А потому Евгении оставалось принять абсолютно логичное решение о возвращении к Тутберидзе, у которой чувствуется огромное желание доказать, что она не детский тренер. Точнее, не только детский. Тот неподдельный восторг, который был вызван бронзовой медалью 24-летнего Мориса Квителашвили на чемпионате Европы, лишнее тому доказательство. Этери Георгиевне не привыкать возвращать к жизни экс-учениц Орсера, пример вице-чемпионки мира 2019 года Элизабет Турсынбаевой вполне свеж, к тому же, и она пока прекратила активные тренировки. Тем самым у Тутберидзе обнаруживался даже недокомплект взрослых учениц, поскольку у нее в группе сейчас только Анна Щербакова и готовящаяся перейти во взрослые Камила Валиева.

Как это «развидеть»?

Медведева в своих «послеэтериевских» комментариях была не слишком дипломатична, порой даже наводя на мысль, что она готовится выступать за сборную другой страны. Хотя бы той же Канады, поскольку действующий чемпион в командном турнире может даже не отобраться на командник в Пекине-2022. Тутберидзе, в свою очередь, тоже не отмалчивалась, и если бы они думали только о значимости своих персон, то так и ходили бы разными дорогами и выходили из разных калиток. Тем не менее, они снова вместе. И в первый день работы синхронно выразили радость от этого события. Насколько искреннюю?

В спортивной Казани возвращений было чуть меньше, чем назначений. В хоккее возвращались Моисеев, Крикунов, Билялетдинов, Квартальнов (последний — в другой ипостаси)… В футболе Бердыев, Исхаков, Сайманов, в баскетболе Еремин, в водном поло Закиров. И это только тренеры и функционеры. Можно ли назвать беспринципными тех, кто пытается склеить разбитые горшки, включая те, что разбил собственноручно? Наверное, можно, но это будет точка зрения людей, у которых ничего в этой жизни не было, кроме этих принципов, заменивших им, собственно, саму жизнь.

