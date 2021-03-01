«Конкурсник» фабрики «Адонис» потребовал с двух директоров и топа «Татфондбанка» 172 млн рублей

«Субсидиарка» на сотню миллионов

Конкурсный управляющий ОАО «Адонис», юрлицо одного из старейших казанских текстильных предприятий, рухнувшего вскоре после краха «Татфондбанка», потребовал привлечь к субсидиарной ответственности двух бывших директоров фабрики и ее владельца. Речь идет об Эдуарде Абайдуллине, руководившем фабрикой с 2014 по середину 2016 года, Олеге Муслахове, который был руководителем после Абайдуллина, по февраль 2017-го, а также Ильдусе Мингазетдинове, владевшем предприятием через ООО «Артуг-Финанс».

Сумма требований составляет 172,2 млн рублей. Конкурсный управляющий в разговоре с «Реальным временем» не стал комментировать поданный иск, отметив лишь, что действует в рамках закона «О банкротстве». Оперативно связаться с ответчиками через их бывшие и нынешние предприятия не удалось.

При Абайдуллине начался переезд фабрики из исторического здания в центре Казани на свободные производственные площади фабрики «Спартак»

До чего довели фабрику связи с «Татфондбанком»

Эдуард Абайдуллин пришел на позицию директора «Адониса» в 2014 году, на фоне резкого падения финансовых показателей фабрики. Он также являлся директором другого юрлица фабрики — ООО «Швейная фабрика «Адонис». Судя по его заявлениям, при нем начался переезд фабрики из исторического здания в центре Казани на свободные производственные площади фабрики «Спартак». Продолжился этот процесс уже при Олеге Муслахове — параллельно после расторжения договора с Абайдуллиным совет директоров «Адониса» заключил договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа с УК «Шуз концепт», под управлением которой уже находился «Спартак». СМИ сообщали, что Муслахов также является финансовым директором УК «Шуз концепт».

Однако долго Муслахов в кресле директора не пробыл: в конце 2016 года его сменил некий Дмитрий Гурьянов, еще через два месяца директором стал Рафаэль Курбангалеев. Как обращало внимание «Реальное время», Гурьянову, не имевшему никакого управленческого прошлого, установили оклад всего лишь в 5 тысяч рублей.

Неудивительно, что вскоре после краха банка банкротство настигло и все юрлица предприятия. Фото: Максим Платонов

Фабрика «Адонис» была тесно связана с «Татфондбанком» и через УК «Шуз концепт», которая принадлежала структурам банка, и через фактического владельца предприятия — Ильдуса Мингазетдинова, который некоторое время был предправления банка. Неудивительно, что вскоре после краха банка банкротство настигло и все юрлица предприятия. Причем если у ООО «Швейная фабрика «Адонис» в результате инвентаризации нашлось оборудование на сумму около 40 млн рублей, а у «Торгового дома «Адонис» — продукция фабрики, то у ОАО «Адонис» все активы составляла лишь сравнительно небольшая дебиторская задолженность. А сумма требований кредиторов превышала 170 млн рублей, большая часть из которых (свыше 70%) приходилась на «Татфондбанк», теперь уже в лице Агентства по страхованию вкладов.

Есть ли жизнь после «Адониса»

Судя по данным системы «СПАРК-Интерфакс», оба бывших директора «Адониса» после этих событий нашли себе место в текстильной промышленности. Так, Олег Муслахов числится директором ООО «Полюс», зарегистрированного в Казани, основная деятельность которого — производство обуви. Связаться с предприятием по телефону сегодня не удалось — любопытно, что этим же номером раньше пользовалась обувная фабрика «Спартак». Владелицей же компании является Ирина Ладыгина, также входившая в совет директоров ОАО «Адонис». За 2019 год «Полюс» зафиксировал выручку в 8,72 млн рублей и чистую прибыль в 400 тысяч рублей.

В сентябре 2020 года Арбитражный суд Татарстана привлек Мингазетдинова в числе других руководителей к субсидиарной ответственности по долгам «Татфондбанка». Фото: Максим Платонов

Абайдуллин же после «Адониса» около года (с мая 2017 по май 2018-го) руководил фабрикой «Элегант» в Ульяновске. В 2020 году его имя упоминалось в качестве руководителя швейного предприятия ООО «БТК Текстиль» в Ростовской области, которое в апреле начало выпускать защитные костюмы для медиков. «Реальное время» направило Абайдуллину запрос через приемную предприятия.

А для Мингазетдинова это будет уже не первый иск о субсидиарной ответственности — в сентябре 2020 года Арбитражный суд Татарстана привлек его в числе других руководителей к субсидиарной ответственности по долгам «Татфондбанка» на сумму в 140 млрд рублей.

Александр Артемьев