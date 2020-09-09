Суд привлек Мусина и Ко к ответственности по долгам «Татфондбанка» на 140 миллиардов

Фото: Максим Платонов

С топ-менеджмента ТФБ взыскали долги банка

Арбитражный суд Татарстана частично удовлетворил заявление конкурсного управляющего «Татфондбанка» о привлечении к субсидиарной ответственности бывших топ-менеджеров банка. Всего к ответственности привлекли восемь человек, среди них есть и экс-предправления банка Роберт Мусин.

Информацию о вынесенном определении «Реальному времени» подтвердили в пресс-службе Арбитражного суда республики. Сам текст определения в базе данных суда, впрочем, еще не опубликован.

Сумма, которую просит взыскать конкурсный управляющий, составляет 141,4 млрд рублей. Вместе с тем производство по заявлению конкурсного управляющего «Татфондбанка» об установлении размера субсидиарной ответственности приостановлено до окончания расчетов с кредиторами банка.

Сам текст определения в базе данных суда, впрочем, еще не опубликован. Фото Максима Платонова

Кого именно привлекли к ответственности

К субсидиарной ответственности привлечены:

бывший председатель правления «Татфондбанка» Роберт Мусин,

бывшие председатели правления банка Ильдус Мингазетдинов и Марат Загидуллин,

пятеро бывших членов правления банка: Сергей Мещанов, Рустам Хакимов, Вадим Мерзляков, Рамиль Насыров и Наиля Тагирова.

В то же время суд не нашел оснований для привлечения к субсидиарной ответственности трех других бывших членов правления «Татфондбанка»:

экс-директора департамента крупного бизнеса и проектного финансирования Розы Якушкиной (при этом суд определил взыскать с Якушкиной в пользу «Татфондбанка» 9,8 млрд рублей убытков),

бывшего финансового директора банка Гузель Фаттаховой,

экс-директора департамента по правовым вопросам и работе по активам банка Рената Долотина.

Того же Роберта Мусина привлекают к субсидиарной ответственности еще и по долгам рухнувшего «Интехбанка». Фото: evening-kazan.ru

Дела Мусина

Напомним, Агентство по страхованию вкладов от лица «Татфондбанка» потребовало привлечь топ-менеджеров ТФБ к субсидиарной ответственности в декабре 2019 года. Помимо этого, того же Роберта Мусина привлекают к субсидиарной ответственности еще и по долгам рухнувшего «Интехбанка» — по этому требованию определение еще не вынесено.

АСВ при подаче заявления обращало внимание на выявленные им в ходе конкурсного производства действия топ-менеджеров, которые, как считает агентство, привели к ухудшению положения банка. По мнению АСВ, топ-менеджеры ТФБ формировали техническую ссудную задолженность, замещали рыночные активы на безнадежные, покупали неликвидные ценные бумаги, передавали ликвидные активы в доверительное управление связанной с «Татфондбанком» организации, заключали договоры доверительного управления в интересах связанной с банком компании, а также снимали надлежащее обеспечение по безнадежной задолженности.

Следком по Татарстану возбудил по заявлению еще одно дело о причинении ущерба «Татфондбанку» на 41 млрд рублей. Фото Максима Платонова

В рамках рассмотрения требований о субсидиарной ответственности суд также арестовал имущество топ-менеджеров банка на сумму в 96,7 млрд рублей. Параллельно к субсидиарной ответственности пытаются привлечь и руководителей связанных с Мусиным и ТФБ компаний — например, центральную компанию бизнес-империи Мусина «Новая нефтехимия».

Напомним, что параллельно в Вахитовском районном суде Казани идет судебный процесс над Робертом Мусиным по делу о превышении должностных полномочий на посту главы ТФБ. В августе 2019 года АСВ также предъявило в рамках этого дела гражданский иск на 50 млрд рублей. Вместе с тем в мае 2020 года Следком по Татарстану возбудил по заявлению еще одно дело о причинении ущерба «Татфондбанку» на 41 млрд рублей сразу по нескольким статьям: растрата, фальсификация отчетности, преднамеренное банкротство и злоупотребление полномочиями. Конкретные лица, в отношении которых возбуждено дело, в сообщении ведомства тогда названы не были, однако изложенная версия следствия совпадала с позицией АСВ по делу о субсидиарной ответственности топ-менеджмента банка.

В феврале 2018 года Арбитражный суд Татарстана также признал Мусина личным банкротом.

Александр Артемьев