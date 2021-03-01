В Татарстане мошенники заполучили 3,5 млн под видом оказания помощи в получении кредитов

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В Татарстане задержали мошенников, вводивших в заблуждение людей, у которых имелись трудности в получении кредитов в банках. Об этом рассказали в МВД Татарстана.

Полицейские установили, что с марта по октябрь 2020 года подозреваемые под видом оказания помощи в получении кредитов при имеющихся долговых обязательствах вводили людей, которым не одобряли кредиты в банках, в заблуждения. Человек, будучи уверенным в том, что ему помогут в получении займа, выплачивал оговоренную сумму. При этом деньги вносились не на расчетный счет организации, а на карты физических лиц.

Спустя время услуга не оказывалась. Деньги по надуманным основаниям не возвращались. При этом вину в отсутствии положительного решения возлагали на самого клиента, который якобы не предупредил о просрочках по погашению предыдущих займов. Полиция установила, что сумма причиненного ущерба составила 3,5 млн рублей.

Организация и банковские карты физлиц, на которые поступали деньги, зарегистрированы в Самаре, Пензе и Саратове. Следователи изъяли документы, черновые записи, компьютеры, финансовые отчеты, мобильные телефоны и сим-карты. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Предполагаемого организатора суд заключил под стражу.



Расследование уголовного дела продолжается.

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Ольга Плешкова