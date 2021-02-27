Эксперты дали советы, как защититься от телефонных мошенников

Эксперты рассказали, как распознать телефонных мошенников. Гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин и эксперт в области информационной безопасности Александр Власов советуют изучить разные сценарии, которые они навязывают.

Эксперты советуют задавать уточняющие вопросы: «Как это произошло? Что случилось?». Как правило, мошенник не готов к этому.

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«Тогда вы сразу поймете, что это человек, который не обладает полной информацией... Лучше сразу так прямо и сказать: «Я считаю, что вы мошенник, и буду звонить в службу поддержки», — цитирует Щельцина RT, добавив, что необходимо сомневаться в любой неправдоподобной информации.

Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов считает, что при подозрительных звонках вообще не стоит продолжать разговор, а лучше сразу класть трубку. Если есть сомнения, лучше взять свою банковскую карту и позвонить на тот номер, который на ней написан.

Также он рассказал, что сейчас популярны виды мошенничества, когда человеку предлагают бесплатно пройти медицинское обследование, путевку в санаторий или реабилитацию от коронавируса. В таких случаях человека долго изматывают, а затем просят подписать бумагу, якобы для отчетности. Затем он узнает, что на него оформили кредит.

Эксперт не советует использовать слова «да» или «нет» по телефону.

«Вместо «да» — говорите «слушаю вас» или «алло». Вас спрашивают: «Это вы?» Не говорите «я», говорите «возможно», — рассказал специалист.

Ранее эксперт рассказал, как обезопасить свой смартфон от мошенников.



Ольга Плешкова