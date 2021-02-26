«Ак Барс» встретится с «Торпедо» в первом раунде плей-офф КХЛ
Стал известен соперник казанского «Ак Барса» по первому раунду Кубка Гагарина.
В стартовой серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) команда Дмитрия Квартальнова сыграет против нижегородского «Торпедо». Первые матчи они проведут в Казани — 3 и 5 марта.
Ещё раз официально: в четвертьфинале Востока сыграем против «Торпедо». Серия начнётся в Казани 3 марта. Это плей-офф, дамы и господа pic.twitter.com/h4Keoq1Yxp— ХК Ак Барс (@hcakbars) February 25, 2021
Ранее «Ак Барс» гарантировал себе второй год подряд победу в Восточной конференции. В пятницу казанцы проведут последний матч регулярного чемпионата КХЛ в сезоне-2020/21 против ЦСКА. Победитель станет обладателем Кубка Континента, как занявший первое место в турнирной таблице регулярки.
Напомним, накануне «Ак Барс» дома по буллитам проиграл магнитогорскому «Металлургу».СпортХоккей
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