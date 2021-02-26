Новости спорта

07:40 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Ак Барс» встретится с «Торпедо» в первом раунде плей-офф КХЛ

07:21, 26.02.2021
«Ак Барс» встретится с «Торпедо» в первом раунде плей-офф КХЛ
Фото: ak-bars.ru

Стал известен соперник казанского «Ак Барса» по первому раунду Кубка Гагарина.

В стартовой серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) команда Дмитрия Квартальнова сыграет против нижегородского «Торпедо». Первые матчи они проведут в Казани — 3 и 5 марта.

Ранее «Ак Барс» гарантировал себе второй год подряд победу в Восточной конференции. В пятницу казанцы проведут последний матч регулярного чемпионата КХЛ в сезоне-2020/21 против ЦСКА. Победитель станет обладателем Кубка Континента, как занявший первое место в турнирной таблице регулярки.

Напомним, накануне «Ак Барс» дома по буллитам проиграл магнитогорскому «Металлургу».

СпортХоккей
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также