«Ак Барс» проиграл по буллитам «Металлургу» в матче КХЛ

«Ак Барс» дома по буллитам проиграл магнитогорскому «Металлургу» (2:3 б) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Гости уже к середине первого периода повели со счетом 0:2, благодаря голам Хольма и Чибисова. Ближе к перерыву Петров с передачи Хенкеля одну шайбу отыграл. После этого команды долго не могли распечатать ворота друг друга.

Игру в овертайм перевел гол Хенкеля, который оказался самым расторопным перед воротами «Магнитки».

Самый расторопный защитник на диком западе pic.twitter.com/VImKMBQyMn — ХК Ак Барс (@hcakbars) February 25, 2021

Дополнительное время обе команды провели в атаках и создали большое количество опасных моментов, но забить так и не смогли. В итоге все решилось в серии послематчевых бросков. Решающим стал буллит, реализованный Чибисовым.

«Ак Барс» — «Металлург» — 2:3 (1:2, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы:

0:1 — Хольм (Бек, 1:02);

0:2 — Чибисов (Бек, 10:11);

1:2 — Петров (Хенкель, Педан, 17:48);

2:2 — Хенкель (Лукоянов, Бурмистров, 53:43);

2:3 — Чибисов (решающий буллит, 65:00).