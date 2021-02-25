«Ак Барс» проиграл по буллитам «Металлургу» в матче КХЛ
«Ак Барс» дома по буллитам проиграл магнитогорскому «Металлургу» (2:3 б) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Гости уже к середине первого периода повели со счетом 0:2, благодаря голам Хольма и Чибисова. Ближе к перерыву Петров с передачи Хенкеля одну шайбу отыграл. После этого команды долго не могли распечатать ворота друг друга.
Игру в овертайм перевел гол Хенкеля, который оказался самым расторопным перед воротами «Магнитки».
Самый расторопный защитник на диком западе pic.twitter.com/VImKMBQyMn— ХК Ак Барс (@hcakbars) February 25, 2021
Дополнительное время обе команды провели в атаках и создали большое количество опасных моментов, но забить так и не смогли. В итоге все решилось в серии послематчевых бросков. Решающим стал буллит, реализованный Чибисовым.
«Ак Барс» — «Металлург» — 2:3 (1:2, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы:
0:1 — Хольм (Бек, 1:02);
0:2 — Чибисов (Бек, 10:11);
1:2 — Петров (Хенкель, Педан, 17:48);
2:2 — Хенкель (Лукоянов, Бурмистров, 53:43);
2:3 — Чибисов (решающий буллит, 65:00).
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