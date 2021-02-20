«Ак Барс» второй год подряд стал победителем Восточной конференции

«Ак Барс» в овертайме проиграл московскому «Спартаку» (2:3 от) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Казанцы в начале третьего периода вели со счетом 2:0, благодаря голам Да Косты и Викстранда, но не смогли удержать преимущество. Шайбы Никонцева и Ганзла позволили гостям перевести игру в овертайм, где Рылов принес победу «Спартаку».

Несмотря на поражение «Ак Барс» второй год подряд гарантировал себе первое место в Восточной конференции после потери очков «Авангардом» в игре с «Торпедо» (3:2 от).

Обновляем чеклист:

Дивизион —

Восток —

Регулярка —

Кубок — pic.twitter.com/j6xY5RkcxP — ХК Ак Барс (@hcakbars) February 20, 2021

Казанцы также продолжают возглавлять турнирную таблицу КХЛ и могут стать победителем регулярного чемпионата по итогам сезона. Идущий вторым московский ЦСКА имеет на два очка меньше, чем у «Ак Барса». При этом москвичи сыграли на одну игру больше.

Напомним, ранее «Ак Барс» уступил в гостях уфимскому «Салавату Юлаеву».