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«Ак Барс» второй год подряд стал победителем Восточной конференции

22:00, 20.02.2021
«Ак Барс» второй год подряд стал победителем Восточной конференции
Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» в овертайме проиграл московскому «Спартаку» (2:3 от) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Казанцы в начале третьего периода вели со счетом 2:0, благодаря голам Да Косты и Викстранда, но не смогли удержать преимущество. Шайбы Никонцева и Ганзла позволили гостям перевести игру в овертайм, где Рылов принес победу «Спартаку».

Несмотря на поражение «Ак Барс» второй год подряд гарантировал себе первое место в Восточной конференции после потери очков «Авангардом» в игре с «Торпедо» (3:2 от).

Казанцы также продолжают возглавлять турнирную таблицу КХЛ и могут стать победителем регулярного чемпионата по итогам сезона. Идущий вторым московский ЦСКА имеет на два очка меньше, чем у «Ак Барса». При этом москвичи сыграли на одну игру больше.

Напомним, ранее «Ак Барс» уступил в гостях уфимскому «Салавату Юлаеву».

СпортХоккей
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