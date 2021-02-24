«Ак Барс» начнет выступление в Кубке Гагарина 3 марта

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опубликовала даты проведения матчей первого раунда Кубка Гагарина.

Победители конференций начнут плей-офф 3 марта. Казанский «Ак Барс» и московский ЦСКА сыграют свои первые матчи дома 3 и 5 марта, гостевые — 7 и 9 марта. В случае необходимости игры пройдут еще 11, 13 и 15 марта. Также по этому календарю сыграют 4-я и 5-я команды конференций.

Другие пары начнут свои выступления в плей-офф 2 марта и закончат серию на день раньше (14 марта).

Фото: ak-bars.ru

Напомним, сегодня стало известно, что финский «Йокерит» проведет все свои домашние матчи на площадках соперников из-за ограничений по коронавирусу в Финляндии.

Накануне определились все 16 участников розыгрыша плей-офф КХЛ.