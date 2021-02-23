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На Украине зарегистрировали вакцину AstraZeneca индийского производства

12:17, 23.02.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
На Украине зарегистрировали вакцину AstraZeneca индийского производства
Фото: Максим Платонов (архив)

Сегодня на Украине зарегистрировали вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) для экстренного медицинского применения против коронавируса. Ее поставщиком в страну выступят индийские производители.

Партия вакцины от COVID-19 должна поступить на Украину уже сегодня в первой половине дня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минздрава страны.

Заявку на регистрацию вакцины AstraZeneca на Украине индийские производители подали 15 февраля. Сейчас процедура регистрации препаратов от коронавируса в стране осуществляется в сокращенные сроки — 5 дней.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила использование вакцины производства британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca в экстренных условиях, в том числе и той, что производится в Институте сыворотки Индии.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Препарат рекомендован для вакцинирования лиц старше 18 лет. Эффективность вакцины оценивается в 63,09%.

Ранее фармацевтическая компания AstraZeneca признала, что ее вакцина от коронавируса лишь ограниченно защитит от «южноафриканского» штамма SARS-CoV-2.

Татьяна Демина
ОбществоМедицина
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