На Украине зарегистрировали вакцину AstraZeneca индийского производства
Сегодня на Украине зарегистрировали вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) для экстренного медицинского применения против коронавируса. Ее поставщиком в страну выступят индийские производители.
Партия вакцины от COVID-19 должна поступить на Украину уже сегодня в первой половине дня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минздрава страны.
Заявку на регистрацию вакцины AstraZeneca на Украине индийские производители подали 15 февраля. Сейчас процедура регистрации препаратов от коронавируса в стране осуществляется в сокращенные сроки — 5 дней.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила использование вакцины производства британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca в экстренных условиях, в том числе и той, что производится в Институте сыворотки Индии.
Препарат рекомендован для вакцинирования лиц старше 18 лет. Эффективность вакцины оценивается в 63,09%.
Ранее фармацевтическая компания AstraZeneca признала, что ее вакцина от коронавируса лишь ограниченно защитит от «южноафриканского» штамма SARS-CoV-2.
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