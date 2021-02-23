В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от коронавируса
В Татарстане подтвердились еще три летальных случая от коронавируса, сообщает республиканской оперштаб.
Болезнь унесла жизни двух мужчин 1936 и 1941 годов рождения. Еще от инфекции скончалась женщина 1950 года рождения.
Причины смерти были установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. По состоянию на 23 февраля в Татарстане зарегистрировали 323 случая смерти.
Напомним, вчера в республике от коронавируса скончались четыре человека.
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