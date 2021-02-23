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В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от коронавируса

17:15, 23.02.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане подтвердились еще три летальных случая от коронавируса, сообщает республиканской оперштаб.

Болезнь унесла жизни двух мужчин 1936 и 1941 годов рождения. Еще от инфекции скончалась женщина 1950 года рождения.

Причины смерти были установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. По состоянию на 23 февраля в Татарстане зарегистрировали 323 случая смерти.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, вчера в республике от коронавируса скончались четыре человека.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан
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