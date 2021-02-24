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В ВОЗ спрогнозировали завершение пандемии коронавируса в начале 2022 года

03:31, 24.02.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В ВОЗ спрогнозировали завершение пандемии коронавируса в начале 2022 года
Фото: realnoevremya.ru

Глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге выступил с прогнозом о завершении пандемии коронавируса — по его словам, этого можно ожидать в начале 2022 года.

Клюге сообщил, что вирус не исчезнет из популяции, но потребность в ограничениях к названному сроку отпадет. Тем не менее, он подчеркнул, что это только прогноз, поскольку в настоящее время нельзя со стопроцентной точностью утверждать, как будет развиваться ситуация с пандемией.

«Худший сценарий позади. Мы знаем о вирусе больше по сравнению с 2020 годом, когда он только начал распространяться», — приводит его слова «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Летом 2020 года в ВОЗ рассчитывали, что пандемия коронавируса завершится менее чем за 2 года. Позднее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявляла, что пандемия завершится, когда будет достаточный уровень иммунитета и когда будет введена в оборот вакцина от коронавируса.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина
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