Смертность от коронавируса в мире снизилась за неделю на 20% — ВОЗ

Фото: Минздрав РТ

В Всемирной организации здравоохранения отметили, что количество летальных исходов от коронавируса за неделю снизилось на 20%. Число заразившихся в мире с 15 по 21 февраля снизилось на 11%.

В организации констатируют, что снижение заболеваемости происходит шестую неделю подряд. За прошлую неделю зарегистрировано 2 457 026 заразившихся и 66 359 умерших. На 21 февраля зарегистрировано 110 763 898 случаев заболевания и 2 455 331 случай смерти пациентов.

Фото: realnoevremya.ru

Больше всего спад заметен в Северной и Южной Америке (на 19%), Западно-Тихоокеанском регионе (на 9%), Европе (на 7%) и Восточном Средиземноморье (на 7%). В этих регионах смертность упала на 23%, 6%, 19% и 3% соответственно. Летальность снизилась в Африке (на 20%) и Юго-Восточной Азии (на 6%), сообщает ТАСС.

Ранее в ВОЗ спрогнозировали завершение пандемии коронавируса в начале 2022 года.

Ольга Плешкова