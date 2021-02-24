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В Татарстане практически не осталось очереди на вакцинацию к коронавирусу

10:25, 24.02.2021
В Татарстане практически не осталось очереди на вакцинацию к коронавирусу
Фото: mos.ru

В Татарстане уже практически не осталось очереди на вакцинацию к коронавирусу. Об это рассказал заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

«Список тех людей, которые на ожидании, сведен почти к нулю, сейчас поликлиники ведут, прошу извинить за слова, фактически «прием с колес», по мере приема пациентов не отказывают никому, кто приходит и говорит «я хочу вакцинироваться». [...] По нашим сведениям, у нас сейчас достаточное количество вакцин и достаточное количество пунктов вакцинации», — прокомментировал Жаворонков.

Всего в Татарстане от коронавируса вакцинировались уже 72 263 человека, вторую дозу получили 13 615 человек.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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