В Татарстане практически не осталось очереди на вакцинацию к коронавирусу

В Татарстане уже практически не осталось очереди на вакцинацию к коронавирусу. Об это рассказал заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.



«Список тех людей, которые на ожидании, сведен почти к нулю, сейчас поликлиники ведут, прошу извинить за слова, фактически «прием с колес», по мере приема пациентов не отказывают никому, кто приходит и говорит «я хочу вакцинироваться». [...] По нашим сведениям, у нас сейчас достаточное количество вакцин и достаточное количество пунктов вакцинации», — прокомментировал Жаворонков.



Всего в Татарстане от коронавируса вакцинировались уже 72 263 человека, вторую дозу получили 13 615 человек.



Ольга Плешкова