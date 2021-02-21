Синоптики предупредили татарстанцев о тумане

В Гидрометцентре Татарстана предупредили об ухудшении погодных условий. По прогнозам синоптиков, в понедельник, 22 февраля, ночью и утром на территории республики ожидается туман.

Ранее в Гидрометцентре РТ сообщили, что понедельник в Татарстане ночью температурный фон понизится до 25—30 градусов мороза. Местами термометры покажут до -37°С.

По предварительному прогнозу, аномально холодная погода в республике сохранится по 25 февраля. Подробнее — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина