Синоптики Татарстана допускают похолодание до -39°С

Фото: Максим Платонов (архив)

Гидрометцентр Татарстана выпустил новый доклад-консультацию об аномально холодной погоде в республике. По прогнозам, во вторник и среду ночью местами температура может опуститься до -39°C.

В сообщении говорится, что аномально холодная погода установилась на территории республики с 16 февраля. Среднесуточные температуры на 9—16 градусов ниже нормы.

По прогнозам, в воскресенье и понедельник ночью температурный фон понизится до 25—30 градусов мороза. Местами термометры покажут до -37°С.

Фото: Максим Платонов (архив)

Во вторник и среду ночью температура будет колебаться от -30°С до -35°С, в низких местах она может достигать -39°С. Также будет отмечаться северный ветер порывами 10—15 м/с, что приведет к ощущениям еще более низких температур и увеличению риска переохлаждений и обморожений.

По предварительному прогнозу, аномально холодная погода сохранится по 25 февраля.

Профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев согласен с коллегами. По его оценке, в настоящий момент среднесуточная температура должна составлять около -9,5°С. А в действительности она на 10—12 градусов ниже нормы.

