«Потепления Татарстану в ближайшие дни ждать не стоит»: когда из республики уйдут холода

Фото: Максим Платонов

«Среднесуточная температура в Татарстане должна быть порядка -9,5 градуса. А в действительности…»

Татарстан остается во власти холодов с начала этой недели: уже 15 февраля ночные температуры понизились до отметки -19 градусов, а 17 февраля столбик термометра опустился до отметки в -30. В некоторых районах температура достигала -37 градусов — тогда в республике даже было объявлено штормовое предупреждение. В целом же среднесуточные температуры будут на 9—15° ниже нормы, сообщал Гидрометцентр Татарстана. Впрочем, аномально холодная погода тогда установилась на всей территории России.

Аномальные морозы сохранились и в последующие дни: 19 февраля температура ночью опускалась до -34, днем — до -19 градусов. Сегодня в Татарстане также ожидается до -31 градуса ночью и до -20 градусов днем.

Почти сразу стало известно, что предстоящие выходные также останутся холодными: ночью и утром 21 февраля температура воздуха составит -24—29˚, при прояснениях -31—36˚, максимальная температура воздуха днем -17—22˚. Аналогичная погода ожидается и в понедельник, и во вторник, по данным Гидрометцентра Татарстана, температура упадет еще сильнее: ночью до -38 градусов, днем — до -22—27 градусов.

— В этом году, действительно, аномально холодная погода в феврале. В настоящий момент среднесуточная температура должна быть порядка -9,5 градуса. А в действительности она градусов на 10—12 ниже нормы. В последующие дни, в понедельник-вторник, ожидается низкая дневная температура, в районе -26 градусов, ночью будет опускаться до -30 градусов. Это ниже климатической нормы уже на 16—17 градусов. Хотя сейчас солнце, и дневная температура все же легче, — говорит профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев.

Холода продержатся еще около недели



Гидрометцентр Татарстана прогнозирует, что холодная погода продержится как минимум до 26 февраля. Схожие выводы в разговоре с «Реальным временем» озвучил и Юрий Переведенцев.

— Вся декада до конца февраля будет очень холодной, как минимум на 10 градусов ниже климатической нормы […]. Немного температура повысится с 25 февраля, надеемся, что там уже будет все-таки весна. Пойдут уже западные потоки воздуха, и ожидаем к концу следующей недели ослабления морозов, — полагает эксперт.

— Погоду определяет и будет определять обширный, наполненный холодным воздухом антициклон. Потепления в такой ситуации региону в ближайшие дни ждать не стоит. В среднем предстоящая пятидневка будет на 14—17 градусов ниже климатической нормы: если говорить о Казани, то в ближайшие дни будет -17—19 днем, в следующие два дня -30—32 градуса по ночам, -21—23 градуса днем, чуть теплее будет 25-го: -26—28 градусов в Казани ночью, -14—17 градусов днем. При малооблачной погоде и без осадков, — добавляет ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Не обольщайтесь — это будет не весна»



Михаил Леус добавляет, что в последние два дня февраля возможно даже потепление, но долгим оно не будет.

— Есть прогнозы, которые говорят, что будет существенная волна тепла в эти дни, вплоть до слабых оттепелей. Но даже если это произойдет, обольщаться не стоит, это никакая не весна, а лишь кратковременная вспышка тепла, и начало марта вновь будет морозным.

Александр Артемьев