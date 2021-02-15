Элвин Грей сообщил об отмене всех своих концертов в Татарстане в 2021 году

Фото: Дмитрий Резнов

Татарский и башкирский певец Радик Юльякшин, выступающий под псевдонимом Элвин Грей, заявил об отмене запланированных на 2021 год концертов в Татарстане. Свой пост он опубликовал в Instagram.

«Причина НЕ в нас с Вами. Мы обязательно встретимся друзья, но позже», — коротко написал артист.

Юльякшин добавил, что поклонников ждут его концерты в Башкортостане, Удмуртии, Марий Эл ,Чувашии, Ханты-Мансийском автономном округе, Москве, Московской области, Центральной России, Украине, Кыргызстане, Казахстане, Германии, Турции.

В середине января Вахитовский районный суд Казани оштрафовал на 200 тыс. рублей лейбл певца Радика Юльякшина за нарушение санитарно-эпидемиологических требований на концерте в развлекательном комплексе «Пирамида» в Казани.

Мероприятие проходило 9 декабря. По данным Роспотребнадзора, при проведении концерта не соблюдались меры по недопущению распространения новых случаев коронавируса. Зрители не были в средствах индивидуальной защиты, не соблюдали социальную дистанцию. Пришедшие на концерт сидели не на зрительских местах.