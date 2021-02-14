Путин прокомментировал несанкционированные митинги в России

Ситуацию с оппозиционером Алексеем Навальным используют именно сейчас, когда во всех странах мира, в том числе и в России, у людей возникает усталость и растет недовольство, накапливается раздражение. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с редакторами российских СМИ.

Он заметил, что сейчас «человеку стало хуже жить». «Что ни говори: пандемия, не пандемия, вот хуже жить. Кто виноват? Начальство. Ну, такова доля начальства, здесь уж ничего не поделаешь. И, конечно, этим пытаются пользоваться и в Европе, и в других странах, и в самих Штатах. Этой ситуацией пользуются противоборствующие силы. И у нас этим тоже пытаются воспользоваться. И воспользовались! Ну конечно, а как же! На это и расчет», — прокомментировал он протестные акции.

Говоря о Навальном, Путин заявил, что оппоненты России давно используют в своих целях амбициозных и жаждущих власти людей, передает «РИА Новости».

23 и 31 января в Казани и других российских городах прошли несанкционированные митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По данным МВД, на последний митинг в Москве вышли 2 тысячи человек, в Татарстане — более 600. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о недопустимости насилия против силовиков на несогласованных акциях.



Подробнее о том, как проходила вторая несанкционированная акция в столице Татарстана, — в материале «Реального времени».

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН условный срок на 3,5 года Алексею Навальному по делу «Ив Роше» на реальный. Судья зачла политику десять месяцев, которые он провел под домашним арестом в 2014 году. Навальный проведет в тюрьме два года и восемь месяцев.



Мосгорсуд будет рассматривать апелляцию на решение заменить условный срок на реальный в субботу, 20 февраля.