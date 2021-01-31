В МВД подсчитали число участников несанкционированной акции в Москве

В Москве участниками несанкционированной акции стали 2 тысячи человек, в том числе сотрудники СМИ. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России, передает ТАСС.

Около 600 демонстрантов предприняли попытку организованного прохода по тротуарам нескольких улиц города.

Часть митингующих направилась в сторону СИЗО «Матросская тишина», где находится оппозиционер Алексей Навальный. Полиция начала массовые задержания. На видео попало, что среди задержанных оказался и пес.

Несанкционированная акция протеста прошла сегодня в Казани. Все подробности — в репортаже «Реального времени».