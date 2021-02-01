В Кремле озвучили позицию по прошедшим вчера митингам

Фото: Максим Платонов

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил «РИА Новости» о недопустимости насилия против силовиков на несогласованных акциях: «Достаточно большое количество хулиганов, провокаторов с большей или меньшей степени агрессивным поведением в отношении представителей органов охраны правопорядка, что является недопустимым. Поэтому, естественно, полиция действует и принимает необходимые меры».

По его словом, речи о разговоре с хулиганами и провокаторами быть не может. При этом пресс-секретарь призвал не оценивать примитивно кадры с жесткими действиями силовиков: «Не нужно оценивать кадры мер воздействия в отношении того или иного человека, не задумываясь о том, что стало причиной для принятия таких жестких мер, какое поведение человека было буквально за полминуты до этого. Мы с вами также видели огромное количество кадров нападения на омоновцев, на полицейских, агрессивных проявлений в отношении, что абсолютно непозволительно».

Фото: Максим Платонов

Что касается нанесения травм участникам несогласованных акций, то, по словам Пескова, каждый случай надо рассматривать отдельно. Пресс-секретарь президента также отметил, что работе представителей СМИ на несогласованных акциях никто не мешал.

31 января прошли несанкционированные акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. По сообщению МВД, на несанкционированную акцию протеста только в Москве вышли 2 тысячи человек. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) проверит, были ли нарушения во время задержаний со стороны правоохранительных органов на несогласованных акциях.

Напомним, в Казани задержали двух участников несанкционированной акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, которые напали на сотрудника ГИБДД. Прокуратура начала проверку случившегося.