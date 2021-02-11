Полтысячи дорог Казани «подкрасят» за 280 млн рублей

Фото: Ринат Назметдинов

Две тысячи километров разметки

Подведомственное Минтрансу Татарстана ГКУ «Главтатдортранс» определилось с подрядчиком, который займется обновлением дорожной разметки в Казани. Контракт, согласно результатам прошедшего тендера, уйдет к ООО «Гром» (грозное название расшифровывается как «Горизонтальная разметка, оборудование и материалы») — за него компания должна получить 280,7 млн рублей.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен будет нанести почти 2 100 км разметки на улицах города, как при помощи обычной краски, так и термопластиком. Всего под обновление попадут около 500 улиц во всех районах города, включая исторический центр. ТЗ также предполагает обновление разметки для казанских веломаршрутов и парковок. Завершить работы подрядчик должен будет до 7 сентября.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен будет нанести почти 2 100 км разметки на улицах города, как при помощи обычной краски, так и термопластиком. Фото: Ринат Назметдинов

Сложные дорожные вопросы

Напомним, что еще в середине 2010-х вопрос обновления дорожной разметки в Казани был довольно острым и проблемным — не обошлось даже без уголовного дела, о котором подробно писало «Реальное время». В центре этого дела находились схожие тендеры на дорожную разметку, которые за 120 млн рублей ушли к фирме «Стройтелеком». Соперниками на торгах были ООО «Фирма «Автогаз» и упомянутое выше ООО «Гром» — эти компании предлагали за работы по 60 млн рублей, но контракт заключили не с ними. Однако же обе фирмы в итоге оказались субподрядчиками на контракте.

ГСУ МВД по Татарстану полагало, что таким образом бюджет (тогда разметку финансировал город) потерял около 44 млн рублей. В деле было семь фигурантов, включая руководство «Стройтелекома», чиновников администрации Советского района Казани. Изначально подозреваемым был даже экс-глава Советского района, ныне глава казанского исполкома Рустем Гафаров, но к старту судебного процесса подозрения с него сняли и перевели в статус свидетеля. Владелец и директор «Грома» бизнесмен Вазих Мухамадуллин изначально был в этом деле свидетелем.

В итоге уголовное дело закончилось полным оправданием: суд счел недоказанным причастность всех подозреваемых к преступлениям, позже приговор устоял в апелляции.

Изначально подозреваемым был даже экс-глава Советского района, ныне глава казанского исполкома Рустем Гафаров, но к старту судебного процесса подозрения с него сняли. Фото: Максим Платонов

Кто вышел победителем

Параллельно с этими событиями Казань чуть не осталась без свежей разметки в преддверии проведения Кубка конфедераций. Тогда УФАС по Татарстану отменило результаты тендера на 193 млн рублей по причине неполной проектной документации. В итоге тендер проводился повторно — заказ ушел к достаточно крупной (ежегодный оборот — 2 млрд рублей) компании «ВолгаДорСтрой», зарегистрированной в Тюялчинском районе.

А уже с 2018 года все обнаруженные «Реальным временем» контракты ГКУ «Главтатдортранс» на дорожную разметку в Казани уходили к «Грому» — ежегодно от 200 до 250 млн рублей из бюджета республики. Ранее «Гром» был не столь удачлив на госзакупках — ему доставались дорожные контракты на 1—1,5 млн рублей в Казани и в Зеленодольске.

Казань чуть не осталась без свежей разметки в преддверии проведения Кубка конфедераций. Фото: dorogi.tatarstan.ru

На этом фоне выручка компании кратно выросла: с 70,9 млн рублей в 2015 году до 255 млн рублей в 2019 году. По итогам 2019 года компания зафиксировала 19 млн рублей чистой прибыли, следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс». Оперативно связаться с руководителем компании Вазихом Мухамадуллиным сегодня не удалось.

Александр Артемьев