Следком во второй раз отказался возбуждать дело о доведении нижегородской журналистки Славиной до самоубийства

Следственный комитет во второй раз отказал в возбуждении уголовного дела о доведении нижегородской журналистки Ирины Славиной до самоубийства. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката семьи погибшей Александра Караваева.

По словам юриста, основания для отказа не изменились — отсутствие события преступления. «Мурахтаева с высокой степенью вероятности обнаруживала признаки психического расстройства в форме смешанного расстройства личности» — говорится в постановлении Следкома.

Напомним, что Следственное управление СК РФ по Нижегородской области впервые отказало в возбуждении уголовного дела еще 2 ноября. Следователи не усмотрели «объективные данные», которые бы подтвердили состав преступления «доведение до самоубийства» или «склонение» к нему (ст. 110 и 110.1 УК).



Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин (архив)

Славина в октябре текущего года пришла к зданию областного управления МВД и покончила с собой. Она умерла от сильных ожогов.



Татьяна Демина