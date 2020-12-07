Новости происшествий

20:52 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Следком во второй раз отказался возбуждать дело о доведении нижегородской журналистки Славиной до самоубийства

19:33, 07.12.2020
Следком во второй раз отказался возбуждать дело о доведении нижегородской журналистки Славиной до самоубийства
Фото: vk.com/kolebanova73

Следственный комитет во второй раз отказал в возбуждении уголовного дела о доведении нижегородской журналистки Ирины Славиной до самоубийства. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката семьи погибшей Александра Караваева.

По словам юриста, основания для отказа не изменились — отсутствие события преступления. «Мурахтаева с высокой степенью вероятности обнаруживала признаки психического расстройства в форме смешанного расстройства личности» — говорится в постановлении Следкома.

Напомним, что Следственное управление СК РФ по Нижегородской области впервые отказало в возбуждении уголовного дела еще 2 ноября. Следователи не усмотрели «объективные данные», которые бы подтвердили состав преступления «доведение до самоубийства» или «склонение» к нему (ст. 110 и 110.1 УК).

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин (архив)

Славина в октябре текущего года пришла к зданию областного управления МВД и покончила с собой. Она умерла от сильных ожогов.

Татьяна Демина
Происшествия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем