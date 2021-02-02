Следком в третий раз отказался возбуждать дело о доведении до самоубийства журналистки Ирины Славиной

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Управление Следственного комитета по Нижегородской области в третий раз отказалось возбуждать уголовное дело по факту гибели журналистки Ирины Славиной. Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на «МБХ медиа».

Соответствующее решение было принято, в частности, на основании психолого-психиатрической экспертизы Славиной, которую провели после ее смерти.

Специалисты пришли к выводу, что самоубийство журналистки — «это своеобразная манипуляция обществом»



Фото: vk.com/kolebanova73

2 октября 2020 года главного редактора издания «Коза Пресс» (Koza.Press) из Нижнего Новгорода Ирину Славину нашли мертвой около здания регионального МВД. Известная журналистка скончалась от ожогов.



Следственное управление СК РФ по Нижегородской области впервые отказало в возбуждении уголовного дела еще 2 ноября. Следователи не усмотрели «объективных данных», которые бы подтвердили состав преступления «доведение до самоубийства» или «склонение» к нему (ст. 110 и 110.1 УК).

Второй раз следователи отказались возбуждать дело в декабре ушедшего года. Основания для этого остались те же — отсутствие события преступления.

Татьяна Леухина