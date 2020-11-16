Следком отказался возбуждать дело о доведении нижегородской журналистки Славиной до самоубийства

Следственное управление по Нижегородской области отказалось возбуждать уголовное дело о доведении до самоубийства журналистки Ирины Славиной.



По информации адвоката Александра Караваева, представляющего семью Славиной, следователь по особо важным делам Владимир Карпухин отказал в возбуждении уголовного дела еще 2 ноября, но документ передали семье журналистки только 13 ноября.

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Следователи не усмотрели «объективные данные», которые бы подтвердили состав преступления «доведение до самоубийства» или «склонение» к нему (ст. 110 и 110.1 УК). Также в документе утверждается, что обыск 1 октября в квартире Славиной проходил «при корректном поведении участников».

Посмертная психолого-психиатрическая экспертиза с высокой степенью вероятности обнаружила «признаки психического расстройства в форме смешанного расстройства личности», пишет «Коммерсант».



2 октября главного редактора издания «Коза Пресс» (Koza.Press) из Нижнего Новгорода Ирину Славину нашли мертвой около здания регионального МВД. Известная журналистка скончалась от ожогов.

