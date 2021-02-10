Прокуратура выявила нарушения в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Тетюшах

Фото: realnoevremya

В Тетюшском районе Татарстана прокуратура выявила нарушения в работе государственного учреждения социального обслуживания «Тетюшский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

Проверка надзорного ведомства установила, что к работе с постояльцами допущены работники, не прошедшие медицинский осмотр.

В адрес директора ГАУСО «Тетюшский дом-интернат для престарелых и инвалидов» представление об устранении нарушений и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности. Сообщается, что нарушения устранены, а должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Фото: прокуратура РТ

Проверки в интернатах для престарелых начали проводить после трагедии в Башкирии, произошедшей в ночь на 15 декабря. Тогда в частном доме престарелых погибли 11 постояльцев.

Ранее в Нижнекамске прокуратура потребовала приостановить деятельность дома престарелых из-за нарушений пожарной безопасности. Позже нарушения пожарной безопасности были выявлены в интернате для престарелых в Новошешминском районе. После замечаний нарушения были устранены.

Ольга Плешкова