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Прокуратура выявила нарушение пожарной безопасности в доме престарелых в Татарстане

09:46, 05.02.2021
Прокуратура выявила нарушение пожарной безопасности в доме престарелых в Татарстане
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане прокуратура выявила нарушения пожарной безопасности в интернате для престарелых в Новошешминском районе. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры республики.

При проверке ведомство обратило внимание, что пожарные извещатели на первом и втором этажах имеют дефекты, крышка люка наружной эвакуационной лестницы не соответствует предъявляемым требованиям, балконы эвакуационных выходов завалены снегом, присутствует наледь. Кроме того, интернат не был оснащен системами оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения.

Фото: прокуратура РТ

Прокуратура внесла в адрес руководителя учреждения представление об устранении нарушений. Акт прокурорского реагирования рассмотрен, нарушения устранены. Должностное лицо, допустившее нарушения, привлекли к дисциплинарной ответственности.

Проверки в частных интернатах для престарелых начали проводить после трагедии в Башкирии, произошедшей в ночь на 15 декабря. Тогда в частном доме престарелых погибли 11 постояльцев.

Ранее в Нижнекамске прокуратура потребовала приостановить деятельность дома престарелых из-за нарушений пожарной безопасности.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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