После трагедии в Башкирии прокурор Татарстана поручил проверить все дома престарелых

После трагедии в Башкирии прокурор Татарстана Илдус Нафиков получил проверить соблюдение требований законодательства о пожарной безопасности в специализированных учреждениях для проживания пенсионеров, ветеранов, малоимущих и инвалидов по республике. Об этом рассказали «Реальному времени» в прокуратуре республики.

«Особое внимание будет обращено на своевременность и полноту бюджетного финансирования учреждений, а также исполнение уполномоченными органами возложенных на них обязанностей по предупреждению пожаров и других тяжких последствий», — сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.



Фото: 02.mchs.gov.ru

Напомним, что сегодня ночью в Башкирии произошел пожар в частном доме престарелых. Погибли 11 человек.



Ольга Плешкова