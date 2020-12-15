После трагедии в Башкирии прокурор Татарстана поручил проверить все дома престарелых
После трагедии в Башкирии прокурор Татарстана Илдус Нафиков получил проверить соблюдение требований законодательства о пожарной безопасности в специализированных учреждениях для проживания пенсионеров, ветеранов, малоимущих и инвалидов по республике. Об этом рассказали «Реальному времени» в прокуратуре республики.
«Особое внимание будет обращено на своевременность и полноту бюджетного финансирования учреждений, а также исполнение уполномоченными органами возложенных на них обязанностей по предупреждению пожаров и других тяжких последствий», — сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Напомним, что сегодня ночью в Башкирии произошел пожар в частном доме престарелых. Погибли 11 человек.
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