В Нижнекамске прокуратура требует приостановить деятельность дома престарелых из-за нарушений пожарной безопасности

В Нижнекамске прокуратура совместно с территориальным подразделением МЧС России проверила исполнение законодательства о пожарной безопасности в пансионате для пожилых людей «Добрые Истории». Сотрудники ведомств выявили многочисленные нарушения.

Частный приют располагается в арендованном помещении с 3 мая 2020 года. Во время проверки прокуроры и сотрудники МЧС выявили следующие нарушения: незаконное изменение класса функциональной пожарной опасности помещения с «одноквартирные жилые дома» на «пансионат», нарушение порядка устройства электропроводки, отсутствие второго эвакуационного выхода со второго этажа здания, автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в помещениях цокольного этажа, системы вытяжной противодымной вентиляции в коридоре и т.д.

Фото: Илья Репин (архив)

На момент проверки в приюте находилось 18 постояльцев. В ходе проверки хозяин учреждения принял решение о расселении людей. Сегодня заключен договор на аренду другого помещения. За выходные всех постояльцев планируют переселить, уточнил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Эти нарушения создают угрозу безопасности жизни и здоровья людей. Надзорное ведомство обратилась в Нижнекамский суд с иском о приостановлении деятельности пансионата до устранения нарушений требований пожарной безопасности. Одновременно надзорное ведомство ходатайствовало о применении обеспечительных мер до рассмотрения иска по существу.

Вчера сотрудники прокуратуры РТ совместно с инспекторами отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Вахитовскому району Казани провели частный пансионат для пожилых людей, расположенный на улице Тази Гиззата. Проверки начались после трагедии в Башкирии в ночь на 15 декабря, где в частном доме престарелых погибли 11 постояльцев. Подробнее о происшествии читайте в материале «Реального времени».



Татьяна Леухина