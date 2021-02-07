Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров сравнил туристические возможности Татарстана и Башкортостана

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров, генеральный директор УК «Альянс Отель Менеджмент» Вадим Прасов сравнил туристические возможности Татарстана и Башкортостана.



По его словам, Башкирия пока что проигрывает татарской республике на информационном поле. По его мнению, Башкортостану не хватает информационного наполнения — то есть СМИ и других интернет-ресурсов.

«Есть традиция сравнивать Татарстан и Башкортостан, это вечное соперничество. В этом отношении Татарстан более известен россиянам как туристическое направление, нежели Башкортостан. Наверно, это связано и с тем, что Татарстан начал чуть раньше активно работать в этом направлении», — приводит слова Прасова РБК.

Фото: wikipedia.org

Ранее сообщалось, что в комитете по развитию туризма исполкома Казани рассматривают вопрос разработки мобильного приложения-гида по городу для туристов.