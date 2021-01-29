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В Казани для туристов могут разработать мобильное приложение-гид

21:18, 29.01.2021
В Казани для туристов могут разработать мобильное приложение-гид
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Комитете по развитию туризма Исполкома Казани рассматривают вопрос разработки мобильного приложения-гида по городу для туристов. Об этом на выездном заседании постоянной комиссии Казгордумы по социально-экономическому развитию, предпринимательству и муниципальной собственности сообщила директор Комитета Дарья Санникова.

«Приложение задумывается как личный помощник туриста, удобный агрегатор онлайн-сервисов в формате «одного окна», — приводятся ее слова на сайте мэрии Казани. По словам Санниковой, в нем будут представлены интересные маршруты по городу и мероприятия, проходящие в нем.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, турпоток в Казань по итогам 2020 года снизился на 52% — до 1,7 млн человек, что связано с ограничениями по COVID-19. В прошедшие новогодние праздники столицу Татарстана посетили 140 тыс. туристов, что на 30 тыс. меньше по сравнению с 2020 годом. Подробнее — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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