Австрия объявила третий локдаун из-за коронавируса

Австрия с 26 декабря до 18 января объявила о введении третьего локдауна из-за коронавируса. Об этом заявил канцлер Себастьян Курц.

Будет приостановлена работа всех торговых точек, кроме магазинов первой необходимости и аптек, салонов красоты и парикмахерских. Круглосуточно будут действовать ограничения на выход из дома. Отели и рестораны закрыты с 3 ноября.

Фото: pxhere.com

Для выхода из карантина 18 января населению нужно будет принять участие в бесплатном массовом тестировании. Оно пройдёт накануне — 16-17 января. Люди, которые не пройдут тестирование, будут вынуждены остаться на карантине еще неделю, до 24 января, передает «РИА Новости».

Вчера о введении общенационального карантина объявили власти Польши. Ограничительные меры будут действовать с 28 декабря по 17 января.

Татьяна Леухина