Новости общества

21:34 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Австрия объявила третий локдаун из-за коронавируса

21:22, 18.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Австрия объявила третий локдаун из-за коронавируса
Фото: wikipedia.org

Австрия с 26 декабря до 18 января объявила о введении третьего локдауна из-за коронавируса. Об этом заявил канцлер Себастьян Курц.

Будет приостановлена работа всех торговых точек, кроме магазинов первой необходимости и аптек, салонов красоты и парикмахерских. Круглосуточно будут действовать ограничения на выход из дома. Отели и рестораны закрыты с 3 ноября.

Фото: pxhere.com

Для выхода из карантина 18 января населению нужно будет принять участие в бесплатном массовом тестировании. Оно пройдёт накануне — 16-17 января. Люди, которые не пройдут тестирование, будут вынуждены остаться на карантине еще неделю, до 24 января, передает «РИА Новости».

Вчера о введении общенационального карантина объявили власти Польши. Ограничительные меры будут действовать с 28 декабря по 17 января.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьМедицина Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем