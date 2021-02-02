В Челнах 33 участника митинга получили штрафы по 10 тысяч рублей
В Набережных Челнах рассмотрели 34 административных дела в отношении участников несанкционированного митинга. Об этом говорится на сайте городского суда.
Тридцать три участника шествия получили административный штраф в размере 10 000 рублей, один — 17 000 рублей. Постановления суда в законную силу не вступили.
Материалы в отношении еще двух челнинцев назначены к рассмотрению.
Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах в понедельник в суд поступило 36 административных дел в отношении участников несанкционированного митинга.
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