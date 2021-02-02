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В Челнах 33 участника митинга получили штрафы по 10 тысяч рублей

11:51, 02.02.2021
В Челнах 33 участника митинга получили штрафы по 10 тысяч рублей
Фото: realnoevremya.ru

В Набережных Челнах рассмотрели 34 административных дела в отношении участников несанкционированного митинга. Об этом говорится на сайте городского суда.

Тридцать три участника шествия получили административный штраф в размере 10 000 рублей, один — 17 000 рублей. Постановления суда в законную силу не вступили.

Фото: Максим Платонов

Материалы в отношении еще двух челнинцев назначены к рассмотрению.

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах в понедельник в суд поступило 36 административных дел в отношении участников несанкционированного митинга.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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