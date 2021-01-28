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Вахитовский суд Казани рассмотрел 208 дел в отношении участников несогласованного митинга 23 января

18:59, 28.01.2021
Вахитовский суд Казани рассмотрел 208 дел в отношении участников несогласованного митинга 23 января
Фото: Ирина Плотникова

Вахитовский суд Казани рассмотрел 208 административных дел в отношении участников несогласованной акции. Об этом «Реальному времени» сообщила пресс-секретарь суда Татьяна Салова.

При этом четыре из них вернули полиции, четыре отложили и одно было прекращено. Двум участникам суд назначил административный арест, остальным — штраф.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В понедельник сообщалось, что за участие в несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Казани оштрафовали 143 человека.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан
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