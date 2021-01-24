Лига студентов Татарстана сообщила о жалобах на угрозы отчисления за участие в митинге

В официальном аккаунте региональной молодежной общественной организации «Лига студентов Республики Татарстана» появилось сообщение о том, что в ее адрес стало поступать множество обращений от студентов, в которых они заявляют, что их грозятся отчислить за участие в акциях в поддержку Алексея Навального.

На данный момент в образовательной организации предусмотрено три вида дисциплинарных взысканий: замечание, выговор, отчисление. При этом последнее является крайней мерой.

«При назначении дисциплинарного взыскания всегда учитывается тяжесть поступка, поэтому именно дисциплинарная комиссия, в которую зачастую входят и студенты, решает, что именно назначить — замечание, выговор или отчисление. При отчислении же за подобные действия, суды часто вставали на сторону студентов, восстанавливая их в вузе», — сообщили в Лиге студентов.

Там отметили, что студент сам несет ответственность за выход на несанкционированный митинг и за разноплановость политических убеждений учебные заведения не должны вводить санкции.

Фото: Ирина Плотникова

О том, как в Казани прошла акция в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, читайте в материале «Реального времени».

