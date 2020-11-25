Российская вакцина «Спутник V» может быть зарегистрирована в Европе

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что ведомство направило заявку на одобрение отечественной вакцины «Спутник V» в Европейскую медицинскую ассоциацию. По его словам, выход на рынок Евросоюза будет затруднен в связи со сложной политической обстановкой.

В интервью телеканалу «Россия 24» он отметил, что интерес к российской вакцине в других странах очень высокий. Среди достоинств препарата «Спутник V» Дмитриев отметил безопасную платформу, доступную цену и высокую эффективность.

«Работаем с большим количеством европейских стран. Возможно, мы даже будем производить нашу вакцину в том числе и в Германии», — обратил внимание гендиректор РФПИ.

Фото: minzdrav.gov.ru

«Спутник V» уже поставлен для клинических испытаний в Венгрию. Планируется, что его будут использовать в Аргентине и других странах.

Напомним, что на 42-й день исследований российская вакцина НИЦ имени Гамалеи показала эффективность в 95%. Планируется, что россиян будут вакцинировать на добровольной основе бесплатно.

Татьяна Демина