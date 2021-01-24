В России за сутки официально подтвердили 21 127 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявили 21 127 новых случаев коронавируса. За весь период пандемии в стране официально зафиксировано 3 719 400 человек.

Чило выздоровевших за сутки выросло на 22 445 и достигло 3 131 760 человек.



Зафиксирована 491 смерть. За весь период в России от коронавируса умерли 69 462 человека.

В России на сегодняшний день проведено более 99,3 млн тестов на коронавирус, в том числе 441 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 646 587 человек.