Новости общества

11:22 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В России за сутки официально подтвердили 21 127 новых случаев коронавируса

11:07, 24.01.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России за сутки официально подтвердили 21 127 новых случаев коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в России выявили 21 127 новых случаев коронавируса. За весь период пандемии в стране официально зафиксировано 3 719 400 человек.

Чило выздоровевших за сутки выросло на 22 445 и достигло 3 131 760 человек.

Зафиксирована 491 смерть. За весь период в России от коронавируса умерли 69 462 человека.

В России на сегодняшний день проведено более 99,3 млн тестов на коронавирус, в том числе 441 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 646 587 человек.

ОбществоМедицина
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также