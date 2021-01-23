Торжественное открытие онкоцентра в Набережных Челнах прошло без Мурашко

Сегодня в Набережных Челнах прошло торжественное открытие нового онкологического центра. Планировалось, что мероприятие посетит министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, однако вместо него в автоград приехал его заместитель Олег Гриднев.



Новый онкоцентр рассчитан на 100 тысяч посещений и 30 тысяч сеансов лучевой терапии в год. В диспансере работают радиологический и амбулаторный корпусы, сообщает пресс-служба президента РТ.

«В Татарстане очень приветствуется развитие онкологической службы в виде зонального подхода, что способствует повышению доступности онкологической помощи нашим гражданам. Это позволяет проводить диагностику на ранних этапах», — обратил внимание на открытии медучреждения Гриднев.

Фото: tatarstan.ru

Новый челнинский онкоцентр предназначен для обслуживания пациентов из девяти районов Татарстана. Его техническое открытие состоялось в декабре.

Напомним, о том, что Мурашко посетит открытие нового онкологического центра в Набережных Челнах ранее сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

Татьяна Демина