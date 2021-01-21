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Министр здравоохранения России посетит открытие онкодиспансера в Набережных Челнах

13:14, 21.01.2021
Министр здравоохранения России посетит открытие онкодиспансера в Набережных Челнах
Фото: nabchelny.ru

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко и президент Татарстана Рустам Минниханов приедут в субботу в Набережные Челны на долгожданное открытие филиала онкодиспансера. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

Фото: nabchelny.ru

По словам Галимовой, в этот день также состоится заселение дома, в том числе для медработников.

Напомним, что техническое открытие онкологического диспансера в Челнах состоялось в декабре. Учреждение получило лицензию на медицинскую деятельность.

Ольга Плешкова
ОбществоМедицина Татарстан
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