В Набережных Челнах прошло техническое открытие онкодиспансера

В Набережных Челнах состоялось техническое открытие онкологического диспансера. Учреждение получило лицензию на медицинскую деятельность. Сегодня там отработали детали маршрутизации пациентов.

Фото: nabchelny.ru

В больнице представлен весь технологический цикл по оказанию специализированной онкологической помощи: профилактическая работа, диагностика, специализированное лечение, диспансерное наблюдение. Все они будут сконцентрированы в одном месте.

Фото: nabchelny.ru

Также в центре врачи будут оказывать поликлиническую и хирургическую помощь, лучевую терапию, химиотерапию и паллиативную помощь. Запись пациентов будет электронной. Людей, которые записались на прием в старом здании онкодиспансера, будут принимать уже в новом.



Фото: nabchelny.ru

Поликлиника рассчитана на 100 тысяч посещений в год и будет обслуживать девять районов республики. Диспансер состоит из двух блоков: радиологического и амбулаторного корпусов. Корпус лучевой терапии рассчитан на 60 тысяч сеансов в год, сообщает пресс-служба мэрии Челнов.

Фото: nabchelny.ru

Республиканский онкологический центр оснащен медицинской техникой мирового уровня на общую сумму 1,7 млрд рублей.

Ожидается, что новое здание онкодиспансера откроется в январе 2021 года.

Татьяна Леухина