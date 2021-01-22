Врач назвал способ снизить риск заражения COVID-19

Чтобы снизить риск заражения COVID-19, необходимо постоянно дышать чистым воздухом, в том числе во время сна. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

По словам специалиста, загрязненный воздух повышает восприимчивость человека к вирусным инфекциям, в том числе к COVID-19.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Болибок посоветовал гражданам регулярно проветривать помещения и очищать их от пыли, особенно комнату сна: «Мы там активно дышим, поэтому прежде всего надо делать очистку спальни».

Напомним, что Казань вошла в список городов России, где риск заразиться коронавирусом ниже среднего. В него также попали Москва, Краснодар и Нижний Новгород.



Татьяна Демина