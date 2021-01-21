Лилия Галимова ответила на заявления антипрививочников об «обязательной» вакцинации

В казанском Кремле прокомментировали действия антипрививочников, которые создают в соцсетях обсуждения на тему вакцинации. Руководитель пресс-службы президента РТ заявила, что вакцинация у нас добровольная и никто не может заставить человека сделать прививку.

Фото: Минздрав РТ

«У человека должна быть информация, и она должна быть официальная. Это не всевозможные чаты в интернете. Это профессура, официальные люди, которые несут ответственность [...] за то, что они делают. Нужно сделать так, чтобы они разъясняли, чтобы человек сам сделал вывод и принял решение, надо это ему или не надо», — прокомментировала Галимова.

Она привела в пример свою маму, которая добровольно и сознательно сделала прививку, понимая, что находится в зоне риска.

«Мама моя, например, она работает в поликлинике. Ежедневно через нее проходят порядка ста человек. Она для себя посчитала важным и нужным, пошла и сделала эту прививку. Это вопрос абсолютно индивидуального порядка», — сказала Галимова, отметив, что пока сама не прививалась от коронавируса.



Ранее антипрививочников в Татарстане призвали «черпать знания не из желтой прессы, а из научных публикаций».



Ольга Плешкова