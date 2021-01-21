Албания объявила российского дипломата персоной нон грата из-за нарушения антиковидных мер

Власти Албании объявили персона нон-грата российского дипломата Алексея Кривошеева, который нарушил действующий в стране режим самоизоляции против COVID-19. Об этом пишет агентство France-Presse со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Албании.

Фото: pxhere.com

Дипломату следует покинуть страну в течение 72 часов. В министерстве не уточнили, как именно Кривошеев нарушил антиковидные правила. Вместе с тем власти страны заметили, что стремятся к укреплению дружеских отношений с Россией. В МИД надеются, что РФ с пониманием отнесется к данному решению.

В конце декабря власти Колумбии выдворили двух российских дипломатов, которых заподозрили в шпионаже. Россия ответила на это симметрично.



Татьяна Леухина