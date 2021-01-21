В Роспотребнадзоре РФ заявили, что сейчас самое время сделать прививку от COVID-19

Эпидпроцесс идет на спад, поэтому в настоящее время нужно сделать прививки максимально быстро, чтобы не допустить его дальнейшего развития. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.

Население будет защищено от инфекции, когда будет привито не менее 60% взрослых, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня в казанском Кремле прокомментировали действия антипрививочников, которые создают в соцсетях обсуждения на тему вакцинации. Там отметили, что делать прививку или нет — дело добровольное, но человеку следует располагать официальной информацией по этому поводу.

