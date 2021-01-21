В казанском Кремле не комментируют иск прокуратуры о признании ВТОЦ экстремистской организацией

В казанском Кремле не стали комментировать иск прокуратуры Татарстана о признании Всетатарского общественного центра (ВТОЦ) экстремистской организацией. На вопрос журналистов руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова заявила, что Кремль не может давать оценку действиям надзорного ведомства.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, что 15 января прокуратура Татарстана обратилась в Верховный суд республики с иском о признании ВТОЦ экстремистской организацией. В ведомстве «Реальному времени» пояснили, что деятельность организации носит экстремистский характер и представляет угрозу основам конституционного строя РФ. Заседание Верховного суда Татарстана по иску прокуратуры назначили на 24 февраля.



Ольга Плешкова