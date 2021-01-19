Суд рассмотрит иск о ликвидации Всетатарского общественного центра 24 февраля

Заседание Верховного суда Татарстана по иску прокуратуры республики о ликвидации Всетатарского общественного центра (ВТОЦ) назначили на 24 февраля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя пресс-службы суда Наталью Лосеву.

Фото: realnoevremya.ru

15 января прокуратура Татарстана обратилась в Верховный суд республики с иском о признании ВТОЦ экстремистской организацией. В ведомстве «Реальному времени» пояснили, что деятельность организации носит экстремистский характер и представляет угрозу основам конституционного строя РФ.



Татьяна Леухина